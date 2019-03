Politie controleert in wijk na woningoverval in De Laar Arnhem

Hardwerken­de moeder Eline leeft op bijstands­ni­veau: ‘Ex haalde alle bankreke­nin­gen leeg’

1 maart ARNHEM - Eline Zeelenberg (39) is moeder, werkend, én ze leeft op bijstandsniveau. Komende week vraagt ze samen met 100 andere alleenstaande moeders in Den Haag aandacht voor de penibele situatie waarin veel alleenstaande ouders zich bevinden. De actie is een initiatief van de Single Supermom, een stichting die alleenstaande ouders helpt.