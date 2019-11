Politie deelt details van auto die doorreed na ernstig ongeluk op Arnhemse Mahlerstraat

Zodra het toezicht stopt gaan veel kinderpor­nop­le­gers weer downloaden

10:42 ARNHEM - Zedencriminoloog Anton van Wijk onderzocht mannen die kinderporno downloaden. Die schrikken enorm als de politie in eens op de stoep staat. ,,Ik dacht, oh shit, ik kan het dorp wel verlaten. Ik had mezelf misschien van kant gemaakt.”