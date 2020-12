Politie deelt foto van vermiste meisjes uit Arnhem

Wil de echte Gong nu eindelijk opstaan bij Vitesse?: ‘Ik houd vertrouwen. Faith’

15 december ARNHEM - Hilary Gong is de grote onbekende bij Vitesse. In zijn derde (!) jaar in Arnhem moet de Nigeriaan dan eindelijk gaan schitteren. De bak met ellende is voorbij. Rest nog een stuk eenzaamheid.