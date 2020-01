Politie doet inval bij verdachte in Arnhem in onderzoek naar pedofielenvereniging Martijn

Naast Arnhem, Hengelo en Haarlem werd een huis doorzocht. Bij de doorzoekingen is beslag gelegd op mobiele telefoons, computers en digitale gegevensdragers, zoals ook usb-sticks. De komende tijd richt het onderzoek zich op het in beslag genomen materiaal.



De vereniging Martijn is in 2014 door de Hoge Raad verboden en ontbonden, omdat de vereniging streefde naar acceptatie van seksuele relaties tussen volwassenen en jongere kinderen. In juni 2019 is aangifte gedaan van voortzetting van de vereniging door voormalig bestuurders.