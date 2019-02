Politie doet inval in flatwoning in Arnhem naar aanleiding van schietincident

Collectief ruangrupa van Sonsbeek ’16 krijgt artistieke leiding over Documenta 15 in Kassel

25 februari ARNHEM/ KASSEL - Het Indonesische kunstenaarscollectief ruangrupa, dat in Arnhem de artistieke leiding had over beeldententoonstelling Sonsbeek ’16 transACTION, is benoemd tot artistiek directeur van Documenta 15. Die kunsttentoonstelling wordt eens in de vijf jaar gehouden in de Duitse stad Kassel.