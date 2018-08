Politie en gemeente gaan meer suveilleren bij flat met drugslab in Arnhem

Vitesse-supporters storen zich aan 'nepreclame' FOX Sports

16:22 ARNHEM - Enkele supporters van Vitesse storen zich zo erg aan een nieuwe reclamecampagne van FOX Sports dat zij een poster van de sportzender in Arnhem hebben beplakt met een groot vel papier. Daarop staat 'Het sfeervak, de magie van live!' geschreven, is te zien in een tweet van het account 'support your local Sfeervak'.