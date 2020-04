Politie én ME controleren ’s nachts alles wat beweegt in Klarendal in strijd tegen autobranden

ARNHEM - In de strijd tegen de serie autobranden in Arnhem heeft de politie nu ook de hulp van de mobiele eenheid (ME) ingeschakeld. In de nacht van woensdag op donderdag zijn voertuigen gecontroleerd in de wijk Klarendal.

De politie en ME surveilleerden ook met auto’s, busjes en scooters in de Arnhemse wijk. De ME’ers hadden hun zogenoemde ‘vredestenue’ aan, zonder onder meer de wapenstok, helm, vest en beenkappen.



De extra politie inzet wordt gedaan vanwege de brandstichtingen in de week van 20 april tot er met 27 april. In totaal gingen er in die week ruim 16 voertuigen in vlammen op en meerdere containers.

Rustig

Het is nu twee nachten rustig in de stad. ,,We hebben de collega's van de mobiele eenheid om hulp gevraagd omdat zij ook snel kunnen reageren en als groep snel inzetbaar zijn”, zegt woordvoerder Ronald van der Leeden.

,,Het belangrijkste punt blijft dat wij echt de hulp van de omwonenden nodig hebben. Waar de politie niet is, daar gebeurt wat. Dus als Arnhemmers ons waarschuwen, dan kunnen wij zo snel mogelijk ter plaatse zijn. Laat mensen ons zo snel mogelijk bellen als zij iets zien.”

Politie houdt kaarten tegen de borst

Of de politie-actie concreet iets heeft opgeleverd, wilde de woordvoerder niet zeggen. ,,We zeggen niet wat we precies weten, we houden wat kaarten tegen de borst. Iedere aanwijzing van omwonenden levert uiteindelijk wel iets op, ook als is het nog geen arrestatie.”

De woordvoerder wil niet zeggen hoeveel agenten en ME’ers zijn ingezet in Klarendal.