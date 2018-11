Politie geeft beelden vrij van dieven die laptops stelen bij Olympus College in Arnhem

Strengere milieuzone Arnhem gaat mogelijk niet per 1 januari 2019 in

12:02 ARNHEM - De invoeringsdatum van de strengere milieuzone in de Arnhemse binnenstad, 1 januari 2019, is niet in beton gegoten. Doordat de benodigde procedure voor de nieuwe regels nog niet is afgerond, zou de invoering op de eerste dag van het nieuwe jaar in gevaar kunnen komen.