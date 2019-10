Politie geeft bonnen aan deelnemers van overlastgevende trouwstoet in Arnhem

De burgemeester reageert hiermee op een video die eveneens op Twitter verscheen. Op het filmpje is te zien hoe een tiental mannen midden op de weg staan te klappen en dansen. Uit het raam van één van de auto's hangt een Turkse vlag.



Achter de trouwstoet ontstond een verkeersopstopping. Tientallen auto’s moesten wachten tot zij verder konden rijden. De stoet is uiteindelijk gestopt in de verderop liggende Steenstraat.



De laatste tijd is er veel te doen om overlast die trouwstoeten veroorzaken. Zo reed een ‘huwelijkscolonne’ zo’n 170 kilometer per uur over de A12 bij Arnhem en moest de politie in Utrecht en Veenendaal in actie komen in één weekeinde. De ChristenUnie in Arnhem riep zelfs op een meldplicht voor trouwstoeten in te voeren.



Ook op andere plekken in het land was het de afgelopen tijd raak, met bijvoorbeeld tientallen boetes voor stoetdeelnemers in Amsterdam. In Rotterdam liep het deze maand zo uit de hand dat door een deelnemer van zo’n stoet een agent bewusteloos werd geslagen.