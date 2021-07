Politie geeft foto’s vrij van duo dat agenten belaagde bij Koningsdagrellen in Arnhems Sonsbeekpark

column remco kock Een rondje door de Geitenkamp: ‘Nu zitten we op tuinstoe­len, vroeger op kratjes bier’

5 juli Laatst gaf iemand me zijn definitie van een volkswijk. ,,In de meeste wijken verstoppen mensen zich in de achtertuin, in een volkswijk zitten ze in de voortuin. Tegenwoordig heet dat verbinding maken, in een volkswijk noemen ze het gewoon gezelligheid.”