Politie haalt duo uit bed om 14 kilo hennep in woning Schuytgraaf

Arnhemse theaterma­kers halen voor leerlingen van basis­school de wereld binnen op het azc in Schalkhaar

16:50 Als de Arnhemse theatermakers door de straten van het azc Schalkhaar huppelen, toeteren en roepen om de kinderen te verzamelen, tovert dat niet alleen bij de kinderen een lach op hun gezicht. Overal gaan de ramen open. Hangen mensen over de reling. En even later is de zaal gevuld. En telt en zingt iedereen mee in het Nederlands.