Politie haalt man van dak station Arnhem, gedeelte van station tijdelijk afgesloten

Geïnspi­reerd door Hazes rapt N’YAEL over zijn gebroken hart: ‘Niet iedereen heeft succes in het leven of de liefde’

11 september ARNHEM - Depressie, onzekerheid en liefdesverdriet. Zomaar wat onderwerpen die in de muziek van Ozan Topaloglu (25) naar voren komen. Onder zijn artiestennaam N’YAEL maakt hij emo rap: hiphop waarmee hij zijn kwetsbaarheid toont. Zo wil Ozan zijn luisteraars vooral herkenning bieden, want: ,,Niemand is 24 uur per dag vrolijk”.