Politie hangt nieuwe coldcasekalender op in gevangenissen: vier zaken uit regio

ARNHEM - Op de coldcasekalender die de politie vrijdag ophangt in gevangenissen en tbs-klinieken staan vier onopgeloste zaken uit deze regio. De moorden op Linda Mens uit Zevenaar in 1999, Tonny ter Horst uit Terborg in 2000 en Kevin America uit Nijmegen in 2012 zijn na vele jaren nog altijd niet opgelost. Bijzonder is de mysterieuze treindode in Wehl uit 1992.