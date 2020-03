Politie houdt man (48) aan voor treinbrand op centraal station in Arnhem

Update Opnieuw auto in brand aan Paarde­bloem­straat in Arnhem; derde autobrand in week tijd in de wijk

17:06 ARNHEM - In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er opnieuw een autobrand gewoed op de Paardebloemstraat in Arnhem-Zuid. De hulpdiensten gaan uit dat er opzet in het spel zit. Het was de derde autobrand in twee nachten meldt de politie op Facebook.