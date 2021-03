Politie houdt verdachte met vuurwapen aan na overval op supermarkt Arnhem

Bij de overval werden jonge winkelmedewerkers bedreigd met een vuurwapen. Volgens de politie is dat voor hen ‘een zeer heftige en stressvolle ervaring’ geweest.



De politie was op dat moment al onderweg naar de supermarkt, omdat een omstander zag hoe de overvaller het filiaal in de gaten hield. Omdat de situatie niet goed voelde belde de melder alarmnummer 112.



De politie kon de verdachte daardoor snel aangehouden, terwijl hij het vuurwapen nog in handen had. De Velpenaar wordt maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris.