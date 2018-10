Politie in Arnhem achtervolgt scooterrijder met omafiets op zijn nek

89-jarige gewond op straat na overval op zijn huis in Arnhem

12:21 ARNHEM - Een 89-jarige man uit Arnhem is in de nacht van dinsdag 2 en woensdag 3 oktober overvallen en geslagen in zijn woning aan de Van Hasseltstraat in de Arnhemse wijk Sint Marten. Daarbij raakte hij lichtgewond.