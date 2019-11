Politie in Arnhem lijkt geen vat te krijgen op criminelen die drugsafval dupen

column remco kock Witte wijn als symbool van hoop

25 november Vorig weekend had ik een minireünie. Nu vier kinderloze mannen, vroeger vier jongens die hun hele jeugd bij Spero in Elst voetbalden. Bij Spero maakte ik weinig indruk, al werd ik in een appartement in Nijmegen herinnerd aan een wonderlijk, door ooggetuigen nooit vergeten doelpunt.