Politie in de verdediging na kritiek op 'onzin over merktekens inbrekers'

De politie Arnhem-Zuid maakte maandagavond via Facebook (zie hieronder) melding van plakbandjes over sloten bij huizen in de Zuid-Arnhemse wijk. Er wordt ook gerept van krijttekens waarmee woningen zouden worden gemarkeerd van mensen die op zomervakantie zijn. De politie gaf tips om maatregelen tegen inbraak te nemen.

Melding

Precies dat is het geval, schrijft de politie in een reactie op de kritiek, na vragen van De Gelderlander : ‘We willen het zekere voor het onzekere nemen’. De politie is zeker van plakband op het slot van één woning en een krijtstreep bij de voordeur. Volgens wijkbewoners zijn meer huizen gemarkeerd, maar daar is geen melding van gemaakt, zegt de politie nu.

Of in De Laar-Oost inderdaad inbrekers aan het werk zijn geweest, is niet duidelijk, aldus de politie in de verklaring op Facebook: ‘We weten niet wie hier verantwoordelijk voor is; we hebben geen bewijs dat dit door inbrekers is gedaan of wellicht door kwajongens. Toch vinden wij het vreemd, aangezien het bij een huis is gebeurd waarvan de bewoners op vakantie zijn’.