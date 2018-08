Politie kent verdachten mishandeling zwembad Klarenbeek in Arnhem

Paul Wijtvliet organiseer­de Sonsbeek­The­a­terA­ve­nue in Arnhem altijd met liefde voor het park

20:56 ARNHEM - Met een timmermansoog zorgde hij er altijd voor dat de haringen van de kleine theatertenten in park Sonsbeek in Arnhem op de juiste plek in de grond werden geslagen. ,,Dat luistert nauw. Tien centimeter te veel naar links of rechts en je hebt de dood van een boom op je geweten", zegt Paul Wijtvliet, die 20 jaar geleden begon met het organiseren van de SonsbeekTheaterAvenue.