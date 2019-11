Politie krijgt krijgt zeven tips over dodelijke aanrijding Arnhemse fietser

De politie sluit opzet niet uit zolang niet alle feiten duidelijk zijn. Op dinsdag 5 november schepte een personenauto een 78-jarige fietser op de kruising in de wijk Alteveer. De auto is doorgereden. Het gaat om een ouder model SUV of stationcar, champagne- of koperkleurig. Mogelijk dat de letters SN in de witte het kentekenplaat staan.