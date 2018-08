Politie krijgt vijf tips binnen over mishandeling Zwembad Klarenbeek

Drugspro­duc­tie leidde tot explosie in Arnhemse flat: 'Criminelen onderschat­ten de risico's'

10:42 ARNHEM - De explosie in de flat aan de Daphnestraat in Arnhem is het gevolg van experimenteren met synthetische drugs. Maar is een drugslab in een flatje realistisch? ,,Ja, hoor. Geen enkel probleem", zegt chemicus Floris Rutjes.