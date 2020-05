Politie lost waarschuwingsschoten bij aanhouding in Arnhem

De man zou een vrouw hebben bedreigd met een wapen. De vrouw belde daarop de politie, die gehuld in kogelwerende vesten, uitrukte naar de Dedelstraat.



Doordat de verdachte niet mee wilde werken besloten agenten een aantal waarschuwingsschoten te lossen. De politie heeft de man uiteindelijk aan kunnen houden. In de woning aan de Dedelstraat werd nog een wapen aangetroffen. Om wat voor wapen dit gaat, is vooralsnog onduidelijk.



De verdachte is overgebracht naar het politiebureau aan de Beekstraat in Arnhem.