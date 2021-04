Politie maakt einde aan massaal feest op ‘festivalweide’ in Arnhems park Sonsbeek

Er zijn twee arrestaties verricht. De politie is nog op zoek naar een man die de ruiten ingooide van een passerende ambulance.



De feestgangers negeerden vrij massaal de geldende coronaregels. Volgens getuigen hing er een ‘festivalsfeer’.



De jongeren hadden zich verzameld op de weide rondom de Witte Villa in het Arnhemse park. Van alle kanten klonk harde muziek, overal lagen blikjes en lege flessen en er werd gedanst. Het was duidelijk aan de luid gevoerde gesprekken dat veel bezoekers gedronken hebben. De weide was festivalweide geworden.



Een bord liet zien dat na 20.00 uur in het park geen alcohol meer gedronken mag worden. Ook stond de oproep erop anderhalve meter afstand te houden, maar daar hield niemand zich aan. De politie wachtte tot 20.00 uur en greep toen in.