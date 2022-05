Politie maakt naam bekend van man die wordt verdacht van doden Arnhemse vrouw: ‘Gevaar voor zichzelf en zijn omgeving’

De vrouw werd donderdagavond gevonden in de Cuijkstraat in Arnhem. De landelijke oproep heeft inmiddels ‘enkele tips’ opgeleverd, meldt een woordvoerder zaterdagochtend. Maar nog zonder succes: de zoektocht gaat voort.



De politie benadrukt dat degene die de man - van wie een foto is verspreid - tegenkomt hem niet zelf moet benaderen, maar direct 112 moet bellen. De man zou mogelijk een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving zijn.



In de buurt is geschokt gereageerd op de vondst, donderdagavond. De vrouw is volgens buurtbewoners naakt, midden op straat gevonden. Volgens een politiewoordvoerder is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Maar die hulp kwam te laat.



De politie zegt zaterdagochtend nog steeds niets te kunnen zeggen over de hoe de vrouw om het leven is gekomen. Ook kan er nog niets worden gemeld over de identiteit van de vrouw.