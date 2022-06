Politie meldt na onderzoek: dode in Arnhemse woning kwam niet door misdrijf om het leven

Workshops, overleggen en nieuwe conciërge om ‘straatcul­tuur’ OBC Huissen aan te pakken

HUISSEN / ARNHEM - Een mes in een kluisje, wiet in de tas, naaktfoto's of een vechtpartij: het komt net als op veel scholen af en toe voor op de vmbo-school OBC Huissen. Volgens de gemeente Lingewaard is ‘de straatcultuur binnengedrongen’.

17 juni