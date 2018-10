Politie met kogelwerende vesten naar recreatiepark in Arnhem-Noord na steekpartij

Rond 00.15 werd er alarm geslagen vanwege de steekpartij. Een jonge man die er net twee weken woonde zou een andere man met een mes hebben gestoken. Dat zorgde voor onrust op het park. Ook ambulancepersoneel was aanwezig en een traumahelikopter rukten uit. Die konden pas het park op toen de onrust door de politie-inzet wat was afgenomen.



Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De vermeende dader is aangehouden. Het zou gaan om een man die op verzoek van de gemeente Arnhem tijdelijke woonruimte heeft op het park. De gemeente doet daartoe wel vaker het verzoek als mensen in hun eigen woonsituatie voor overlast zorgen.



De technische recherche is ter plaatse een onderzoek begonnen. Dat was rond 03.00 uur nog niet afgerond.