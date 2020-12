Politie na onderzoek: hond Tommy is niet mishandeld

De KNVB-be­ker is de hoofdprijs van het seizoen voor Vitesse

7:00 ARNHEM - Thomas Letsch zet bij Vitesse alle kaarten op de KNVB-beker, te beginnen tegen Willem II. De ‘Dennenappel’ is voor de Arnhemse club de hoofdprijs van dit seizoen. Een triomftocht in De Kuip levert in 2021 groepswedstrijden op in de Europa Cup.