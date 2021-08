Politie onderzoekt brand in caravan en bestelauto in Arnhem

update Container met olie valt van aanhanger van vrachtauto op N325, weg is na uren weer open

26 augustus ARNHEM - Op de Pleijroute in Arnhem is donderdagochtend rond 06.15 uur de aanhanger van een vrachtwagen gekanteld. De N325 is daardoor lange tijd afgesloten geweest in de richting van knooppunt Velperbroek. Aan het eind van de ochtend was de weg weer vrijgegeven.