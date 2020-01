Politie onderzoekt ‘illegale’ inzamelactie flatbrand Arnhem van man uit Boxmeer

De man uit Boxmeer plaatste vorige week op Facebook en Twitter meerdere malen een oproep om geld in te zamelen voor de slachtoffers. Hij gebruikte daar echter zijn eigen rekeningnummer voor in plaats van dat van een officiële doneeractie die momenteel loopt.



Er loopt een erkende inzamelingsactie via doneeractie.nl van naasten van de getroffen familie. Die geldactie heeft inmiddels bijna 700 donaties opgeleverd, goed voor bijna 14.000 euro.



Het geld is bedoeld voor de de moeder en de dochter die de brand in de lift van het appartementencomplex aan het Gelderseplein overleefden. Vader Raymond (39) en zoon Jelle (4) kwamen om bij de brand.