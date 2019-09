Politie op zoek naar vermiste man (88) in Arnhem

Veel aandacht voor Market Garden in Troonrede

14:27 Koning Willem-Alexander heeft in zijn Troonrede nadrukkelijk stilgestaan bij operatie Market Garden, die vandaag 75 jaar geleden begon. Zowel aan het begin als aan het eind sprak de vorst over de vrijheid van ons land die toen bevochten werd, en die begon in Arnhem en Nijmegen.