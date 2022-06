Een wonder: Arnhem is Nijmegen links aan het inhalen

Dit zou je in Arnhem nooit voor elkaar gekregen hebben, dacht ik terwijl ik in de rij stond voor De Vereeniging in Nijmegen. De beroemde primatoloog Frans de Waal ging er een lezing geven over apen en gender. Het bordje uitverkocht hing nog net niet op de deur, maar de grote zaal zat goed vol, honderden mensen dachten dat ze een interessante avond gingen hebben.

9:51