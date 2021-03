Politie pakt Arnhemmer (19) op na reeks straatroven in de stad

Afvalstrij­ders laten de champagne vloeien: ‘Het zal even ontwennen zijn als de containers weer opengaan’

12:33 ARNHEM - Bram Derix en Martijn van Butselaar drinken demonstratief champagne bij de milieustraat bij de flat aan de De Houtmanstraat in de Arnhemse wijk Presikhaaf. ,,Het zal even ontwennen zijn als de containers weer opengaan”, lacht Van Butselaar nu een kleine meerderheid betalen per afvalzak heeft weggestemd in het referendum.