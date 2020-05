Politie pakt Arnhemmer voor afspreken via gay chatroom om slachtoffers te bedreigen en bestelen

video Me­de-eigenaar zit op wc terwijl Arnhemse grillroom in brand staat en zich compleet vult met rook

7:45 ARNHEM - Een mede-eigenaar van grillroom Mardin Oçakbasi in de binnenstad van Arnhem heeft vrijdag geluk gehad dat een toiletbezoek aan de kelder hem niet fataal is geworden. Toen hij had doorgetrokken en weer bovenkwam, stond de eetgelegenheid in brand.