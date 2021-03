Politie pakt jongens op voor serie gewapende straatroven in Arnhem

column remco kock Keulse Slag bezaaid met afval: ‘Je zou die straat tot Franse Slag kunnen omdopen’

8 maart Van zijn broer hoorde ik dat de blonde fietskoerier allergisch is voor zwerfafval. De doorn in het oog is zo groot dat hij in zijn vrije tijd – gewapend met een grijptang en vuilniszak – geregeld andermans en andervrouws rotzooi opruimt, daar waar lege verpakkingen tot straatbeeld verworden.