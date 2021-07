Politie pakt man op in uitgaanscentrum Arnhem na doodsbedreiging aan Marcouch: ‘Kogel door het hoofd’

Arnhemmer (49) sloeg vriendin met asbak en zou hebben geschoten bij hondenge­vecht: volgens OM is de maat vol

30 juni ARNHEM - Er is al van alles geprobeerd, maar steeds zonder succes. Nu is het tijd dat een 49-jarige Arnhemmer die zijn vriendin met een asbak op haar hoofd sloeg en steeds weer steelt of hennep kweekt, twee jaar naar een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) gaat.