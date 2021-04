Politie preventief aanwezig in Sonsbeekpark: sfeer is relaxt en rustig

Column Remco Kock Ik belandde in een volkstuin, maar niet om te tuinieren

26 april Zaterdagmiddag belandde ik in een volkstuin. Niet om te tuinieren, wel om bier te drinken. Mocht je het bier drinken associëren met een tuin in een volkswijk: het was in een echte volkstuin. Zo een die vroeger bedoeld was voor zichzelf vervelende pensionado’s, maar nu vaak wordt gebruikt door niet zo oude stadsmensen die even weg willen van hun computer en met hun poten in de inmiddels kurkdroge klei wensen te staan.