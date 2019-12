Politie schiet man neer bij woning in Arnhem na melding van huiselijk geweld

ARNHEM - De politie heeft vrijdagavond bij een woning aan de Eindhovensingel in Arnhem een man in zijn been geschoten nadat er op dat adres een melding was binnengekomen over huiselijk geweld. De neergeschoten man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij is niet in levensgevaar.