Politie sluit misdrijf uit na vondst lichaam aan Kleefseplein in Arnhem-Zuid

Concurren­tie groeit: Arnhem bokst voor Songfesti­val op tegen acht andere steden

9:10 HILVERSUM/ARNHEM - De concurrentie voor Arnhem als de stad van het Eurovisie Songfestival in 2020 neemt toe. Niet zeven, maar inmiddels al negen steden doen een gooi naar het liedjesfestival dat volgend jaar in Nederland wordt gehouden dankzij de winst van Duncan Laurence in Tel Aviv.