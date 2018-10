Politie start zoekactie na gewapende overval tankstation Arnhem

Topweek voor Arnhemse attracties

13:45 ARNHEM - De herfstvakantie én het mooie weer zorgen voor drukte bij Arnhemse attracties. In het Nederlands Openluchtmuseum komen iedere dag een paar duizend bezoekers. Behalve De Canon van Nederland en het treintje in het museum is deze week ook het rooien van aardappelen een populaire activiteit.