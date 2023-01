Politie tikt auto van de weg bij achtervolging in Arnhem

Verdachte gaat er te voet vandoor op de A18 als de politie gestolen katalysato­ren in zijn auto vindt

De politie heeft op de snelweg A18 bij Didam twee mannen aangehouden op verdenking van het stelen van katalysatoren uit auto’s in de Achterhoek of Twente. Een van hen, een 25-jarige man uit de gemeente Hardenberg, probeerde rennend over de snelweg te ontkomen.

19:40