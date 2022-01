Politie trekt stekker uit groot illegaal feest in het bosgebied bij Openluchtmuseum in Arnhem

Stratego in Schaarsber­gen: het leger, de boeren en de herten strijden om de schaarse grond

ARNHEM - De verplaatsing van de Oranjekazerne naar de militaire vliegbasis Deelen in Schaarsbergen is een historische kans voor Defensie, Arnhem én de Zuid-Veluwe. Dat staat in een recent rapport, officieel een ‘gebiedsverkenning’, in opdracht van het ministerie van Defensie.

