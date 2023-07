Politie valt massaal flatwoning in Arnhem binnen: vuurwapengevaarlijke man uit drugsmilieu opgepakt

Ophef over 'criminele huizen' in Presikhaaf

ARNHEM - Eigenaren Vereniging De Stoere Houtman dringt bij de gemeente Arnhem aan op maatregelen tegen de opmars van dubieuze verhuur van kamers, etages of matrassen in oude appartementen en opgesplitste woningen in de wijk Presikhaaf. Volgens voorzitter Jaap Huurman van de vereniging komen Houtmanstraat, Juinbolstraat en Lange Wal in toenemende mate in de greep van huisjesmelkers.