Politie vindt gewond persoon in steegje in Arnhem na melding van steekpartij

Meerdere eenheden van de politie en een ambulance kwamen ter plaatse. In de steeg troffen hulpverleners ook een hond van het slachtoffer aan.



De viervoeter bleef ongedeerd en is naar een woning gebracht. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is niet bekend. De politie doet onderzoek maar wil niet zeggen wat er precies is gebeurd.



Afgelopen zaterdagavond raakte een vrouw gewond bij steekpartij in een woning aan de Zevenbladstraat. Eerder die dag was het ook al raak: politieagenten troffen zaterdagochtend een gewond persoon aan op het Abshovenpad.