Politie vindt sieraden en dure horloges bij Arnhemse ‘gaatjesboorder’. Maar van wie zijn ze?

Inbreker met boor steekt de Nederrijn over: ‘Ik slaap er heel slecht van!’

ARNHEM - De gaatjesboorder die de laatste maanden actief was in Arnhem-Noord lijkt de wijk te hebben genomen naar de overkant van de Nederrijn. Bij de politie is aangifte gedaan van een inbraak in een woning aan de Dotterlaan in Malburgen-Oost.

3 maart