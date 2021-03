Politie waarschuwt Baudet in Arnhem: stop met handen schudden en omarmen aanhangers

Bij alleen­staan­de moeder Selvije (25) ging de knop om: ‘Als Luana lacht, kan ik de hele wereld aan’

8 maart Invloed met Impact. Dat is vandaag het thema op internationale vrouwendag. Het thema dient, zo meldt de website, positiviteit uit te stralen. Niet in problemen denken, maar in kansen, uitdagingen en mogelijkheden. Selvije Kelmendi (25) uit Arnhem heeft dat laatste echt moeten leren. Als jonge, alleenstaande moeder heeft ze niet altijd even gemakkelijk. Hieronder haar verhaal.