Politie weet wie 17 honden dumpte langs Apeldoornseweg Arnhem

16 (!) zwaar verwaar­loos­de honden aangetrof­fen langs de weg in Arnhem: ‘Ze zaten onder de ontlasting’

12 september ARNHEM - De politie kreeg zaterdagnacht een melding over een stuk of tien loslopende honden op de Apeldoornseweg in Arnhem. Toen de politie een kijkje ging nemen, troffen zij daar maar liefst 16 loslopende en zwaar verwaarloosde honden aan.