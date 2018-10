Politie zet volop agenten in bij Europese duels Vitesse

Kijkend naar de Gelderse betaald voetbalclubs, valt verder op dat drie uitwedstrijden van NEC voorkomen in de top vijf met de meeste politie-inzet in de eerste divisie in het seizoen 2017-2018. Het gaat om de ontmoetingen van de Nijmegenaren met FC Den Bosch (812 uren), MVV (802) en De Graafschap (606).



Na afloop van de wedstrijd tussen MVV en NEC vonden in februari van dit jaar ongeregeldheden plaats bij het uitvak. Een deel van de Nijmeegse aanhang raakte slaags met de politie en de spelersbus van NEC liep schade op door een steen. ,,Ze gingen als wilden tekeer’’, zei Jeroen Rengers later, voorzitter van de supportersvereniging van NEC. Daarmee doelde hij op de manier waarop de mobiele eenheid te werk ging. Volgens hem was er überhaupt 'provocerend veel' politie op de been in Maastricht.