Politie zoekt Anman H. na schietpartij bij ripdeal in Arnhem

Het ging om een drugstransactie. Vier mannen hadden rond 14.00 uur een afspraak. De bewoner, een Arnhemse bemiddelaar en twee mannen uit de omgeving van Rotterdam. Dat liep uit de hand, de bewoner werd neergeschoten en raakte ernstig gewond. Volgens de 34-jarige bemiddelaar, die twee dagen later in Arnhem werd aangehouden, was het een verrassing dat de twee mannen gingen schieten.



Eén van hen, een onbekende man met een donkere baard, vermoedelijk van Surinaamse of Antilliaanse afkomst vluchtte de wijk in. De ander, de uit Irak afkomstige Anmar Hussin, wandelde rustig naar een grijze Volkswagen polo en reed weg. Behalve Hussin, is de politie op zoek naar de mededader en naar informatie over de auto.