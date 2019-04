Politie zoekt in Arnhem vermist meisje (14) dat dringend medicijnen nodig heeft

ANWAR BURGERT IN Anwar komt de dierenambu­lan­ce tegen: ‘Twee grote mannen met speciale kleren’

14:27 Ik stap de deur uit, op weg naar de supermarkt in Arnhem Presikhaaf. Op de stoep zit mijn buurvrouw op haar knieën. Ik loop naar haar toe om te vragen wat er aan de hand is. Dan zie ik wat ze aan het doen is, ze zit voorovergebogen bij een kat.