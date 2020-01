Politie zoekt man die om geld vraagt in Arnhem

Directeur Salamone van PI Arnhem naar Nieuwer­sluis

16:59 ARNHEM - Directeur Francesca Salamone van de gevangenis in Arnhem wordt per 1 maart de nieuwe directeur van de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De huidige directeur gaat met pensioen. Arnhemse Salamone werkte de afgelopen negen jaar in zowel de Koepelgevangenis als de Blue Band Bajes in Arnhem. Sinds anderhalf jaar was ze directeur van de Penitentiaire Inrichting Arnhem.